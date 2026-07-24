Калининградцы сняли фильм про ловлю янтаря и стали фигурантами уголовного дела

Калининградские янтарщики стали фигурантами уголовного дела из-за подводной добычи янтаря, и основой обвинения стал фильм, который они сняли о своей незаконной деятельности. Подробности расследования уголовного дела 23 июля во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград» раскрыл руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров.

«Соучастники этого преступления, этой организованной группы, использовали маломерные суда, специальное водолазное оборудование, технические средства для размыва подводного грунта. У этих янтарщиков был интересный такой нюанс. Они даже сняли сами себя на камеру, в том числе на подводную камеру, где свои действия описывали. Они сделали такой фильм сами для себя, презентацию. Там даже было такое, что вот работает этот агрегат для размыва подводного грунта, а они подбрасывают добытый янтарь, он там в водах Балтийского моря вот так опадает. Так креативно. Но мы очень благодарны им за этот видеофильм, который они сделали. Почему? Потому что он положен был в основу обвинения. Собственно говоря, сами на себя они доказательства и предоставили», — сообщил Канонеров.

Руководитель регионального СУ СК добавил, что последние «янтарные дела», по которым калининградские следователи окончили производство и направили материалы в суд, касались событий 2022, 2023 и 2024 годов. На сокращение числа преступлений в этой области, по словам Канонерова, повлиял был комплекс принятых мер, «в том числе запрет на выход в акваторию Балтийского морях маломерных судов, с которых осуществлялась эта незаконная добыча».

«С помощью ряда мер, которые были предприняты на государственном уровне, в настоящее время практически сведена на нет массовая незаконная добыча и незаконный оборот янтаря, — добавил Канонеров. — Мы все знаем, что это специфический состав, который характерен только для Калининградской области, поскольку у нас, наверное, процентов 90 разведанных мировых запасов этого уникального минерала. [...] Это бич был Калининградской области на протяжении, наверное, лет тридцати-сорока. Очень много было групп так называемых янтарщиков. Штамп в народе даже пошёл „Янтарная мафия“ и так далее».

Упомянутое дело с фильмом-презентацией о добыче янтаря, как уточнил Канонеров, в настоящее время рассматривается в суде.

Напомним, что в конце февраля текущего года в СУ СК РФ по Калининградской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении десяти жителей региона возрастом от 26 до 52 лет. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча янтаря в крупном размере), ч. 3 ст. 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, а равно его незаконные хранение и перевозка, совершенные в крупном размере организованной группой). По данным следствия, с 2022 по 2024 год фигуранты в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную добычу янтаря в акватории Балтийского моря, его транспортировку и незаконное хранение. Для этого соучастники использовали маломерные суда, специальное водолазное оборудование и технические средства для размыва подводного грунта. Общий объем незаконно добытого янтаря составил более 394 кг общей стоимостью свыше 9,1 млн рублей.