Дятлова назвала две причины появления трещин на площади Победы

Власти Калининграда смогли выяснить причину появления трещин на гранитных плитах площади Победы. Об этом журналистам в пятницу, 24 июля, во время рабочего выезда на объекты сообщила глава администрации города Елена Дятлова. Она напомнила, что ранее подрядчик отремонтировал часть площади, расположенную ближе к зданию мэрии, а сейчас другой подрядчик перешел в центральную ее часть.

«Мы по-другому делаем основание, — указала на демонтированную плитку Дятлова. — Если до этого в основании был песок и песчано-цементная смесь, то сейчас мы видим уже бетонное основание, на которое кладут плитку. Аналогичный механизм будет использован и в этой части площади. Кроме того, мы полностью переберем коммуникации, то есть трубы, которые снабжают водой фонтаны, потому что коллеги фиксируют утечки. Именно этим объясняются те трещины, которые есть на гранитных плитах».

Ранее «Новый Калининград» сообщал , что в городе определился подрядчик на ремонт гранитного покрытия на площади Победы. Всего, согласно порталу Госзакупок, в торгах участвовали три компании (их названия на портале не раскрывались и были обозначены номерами). Победителем стала компания, снизившая первоначальную цену с 34 600 000 рублей до 34 427 000 рублей. В пресс-службе мэрии уточнили, что победителем торгов стало ООО «Гост», занимавшееся ранее благоустройством пешеходных троп на Верхнем озере.