Канонеров: в Калининграде шесть бывших правоохранителей «крышевали» интим-салоны

В Калининграде шесть бывших сотрудников правоохранительных органов «крышевали» подпольные салоны по оказанию традиционных и нетрадиционных интимных услуг. Об этом 23 июля во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград» заявил руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров. Уголовное дело, заведенное в отношении указанных лиц, Канонеров назвал «нашумевшим» и напомнил, что по нему к ответственности привлекают более 36 участников.

«Это участники преступного сообщества, которые организовали сеть салонов, в которых под предлогом оказания массажных услуг оказывались на самом деле услуги иного, вон какого рода, — уточнил Канонеров. — Мы возбудили уголовное дело по статье 210-й (организация преступного сообщества) и по статьям 240 и 241 (это организация занятия проституцией и вовлечение в проституцию). Установили мы и многочисленные факты легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступлений. Здесь же нами было установлено, задокументировано и в настоящее время доказательства практически добыты по получению дачи взяток в особо крупном размере. У нас привлекается должностное лицо органов внутренних дел, которое оказывало услуги для этого преступного сообщества. В разговорном в жанре говоря, был „крышей“, скажем так. В обеспечении безопасности их деятельности принимало участие шесть бывших сотрудников правоохранительных органов. Поэтому мы тут видим очень крупную, серьёзную группу. Дело на завершающей стадии сейчас находится».

«Немаловажным и интересным моментом» в этом деле Канонеров назвал тот факт, что бывшие правоохранители «крышевали» организацию деятельности экстремистской организации ЛГБТ*.

«В салонах, по нашей версии, оказывали не только традиционные интимные услуги, но и нетрадиционные, скажем так. Поэтому это тоже свою уголовно-правовую оценку получило. Обвинение тоже по этой статье нами предъявлено», — добавил руководитель регионального СУ СК.

Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что в трех массажных салонах и кальянных Калининграда оказывались сексуальные услуги. Как сообщало региональное СК, в 2023 году три жителя области 57, 47 и 38 лет, создали организованную группу для вовлечения граждан в занятие проституцией. Подельники подыскали три помещения в Калининграде, в которых организовали притоны под видом массажных салонов и кальянных. В состав ОПГ обвиняемые привлекли еще не менее 15 участников. Как позже выяснило следствие, преступный бизнес существовал с 2017 года.

В сентябре 2025 года в Калининграде был взят под стражу начальник межмуниципального отдела полиции, обвиняемый в организации проституции на территории Калининграда и получении взятки в особо крупном размере.

* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.