Без парада, но с концертом: на Балтфлоте уточнили программу празднования Дня ВМФ

В Калининграде и Балтийске в воскресенье, 26 июля, пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. Как и годом ранее, решено не проводить парад, ограничившись проходом яхт, показательными прыжками парашютистов и концертными выступлениями. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба БФ.

Программа празднования Дня ВМФ в Балтийске:

10.30-11.30 — выступление Ансамбля песни и пляски Балтийского флота на площади Балтийской Славы ;

15.00-16.00 — выступление творческого коллектива Дома культуры г. Черняховска в Доме офицеров Балтийского гарнизона;

11.30-12.30 — выступление творческого коллектива Дома офицеров Балтийского флота на площади Балтийской Славы;

12.30-13.30 — выступление творческого коллектива ВВПОД «Юнармия» на площади Балтийской Славы;

14.30-15.30 — проход яхт в Кильватерном строю вдоль гидрогавани на Балтийской косе;

15.00-15.30 — показные парашютные прыжки с флагами Российской Федерации, ВМФ и Калининградской области у набережной возле памятника Елизавете Петровне.

В Калининграде праздничные мероприятия ко Дню Военно-Морского флота пройдут на нескольких площадках: возле Военно-морского центра, расположенного на набережной Исторического флота Музея, возле главного корпуса «Глубина» и во Фридрихсбургских воротах.

ВОЕННО-МОРСКОЙ ЦЕНТР



Открытая территория



10.00 — 19.00



«Крылья над морем»

Выставка, посвященная 110-летию Морской авиации России.



«Всегда в строю»

Акция — бесплатное посещение объектов Военно-морского центра участниками СВО, членами их семей, действующими военнослужащими, военнослужащими в запасе и отставке, пришедшими в военной форме, членов РВИО, членов клубов исторической реконструкции, пришедшим в форме бойцов РККА.



11.00 — 14.00



Выставка образцов вооружения и техники Балтийского флота

Образцы современного вооружения, элементы исторической экипировки бойцов Красной Армии и ВМФ периода ВОВ.



12.00 — 15.00



«Самый сильный человек Балтийского флота». Военно-спортивный праздник

Турнир по силовому экстриму. При поддержке Федерации силового экстрима Калининградской области и ООД «Здоровое Отечество».



16.00 — 17.00



«Марширует бодро духовой оркестр...»

Праздничный концерт оркестра штаба ДКБФ под руководством подполковника Р.В. Иванова



«На связи R2KMO»

Мастер-класс от судовых радистов Музея Мирового океана.



Выставочный павильон «Куб воды»



10.00 — 19.00



Выставка «Держать глубину»

Выставка, посвященная 120-летию подводного флота России.



ГЛАВНЫЙ КОРПУС «ГЛУБИНА»



15.00 — 16.00



«Морской бриз»

Концерт творческой школы «Камертон» (Лауреаты международных конкурсов, учащиеся, педагоги, профессора и доценты МГК им. П.И. Чайковского, РАМ им. Гнесиных, МГКМИ им. Ф. Шопена, ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, КОМК им. С.В. Рахманинова)



ФРИДРИХСБУРГСКИЕ ВОРОТА



12.00. Полуденный выстрел



10.00 — 19.00



«Корабельная архитектура»

Выставка миниатюр военной и другой техники, стоявшей на вооружении СССР и стран Варшавского договора.



«Петром Великим создан флот»

Тематические экскурсии по экспозиции.



Кроме того, в воскресенье с 11.00 до 12.30 пройдет концерт Ансамбля Песни и пляски БФ «с Днем ВМФ » в Доме офицеров Балтийского флота.



