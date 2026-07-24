Без парада, но с концертом: на Балтфлоте уточнили программу празднования Дня ВМФ

Все новости по теме: Балтфлот

В Калининграде и Балтийске в воскресенье, 26 июля, пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. Как и годом ранее, решено не проводить парад, ограничившись проходом яхт, показательными прыжками парашютистов и концертными выступлениями. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба БФ.

Программа празднования Дня ВМФ в Балтийске:

10.30-11.30 — выступление Ансамбля песни и пляски Балтийского флота на площади Балтийской Славы ;

15.00-16.00 — выступление творческого коллектива Дома культуры г. Черняховска в Доме офицеров Балтийского гарнизона;

11.30-12.30 — выступление творческого коллектива Дома офицеров Балтийского флота на площади Балтийской Славы;

12.30-13.30 — выступление творческого коллектива ВВПОД «Юнармия» на площади Балтийской Славы;

14.30-15.30 — проход яхт в Кильватерном строю вдоль гидрогавани на Балтийской косе;

15.00-15.30 — показные парашютные прыжки с флагами Российской Федерации, ВМФ и Калининградской области у набережной возле памятника Елизавете Петровне.

В Калининграде праздничные мероприятия ко Дню Военно-Морского флота пройдут на нескольких площадках: возле Военно-морского центра, расположенного на набережной Исторического флота Музея, возле главного корпуса «Глубина» и во Фридрихсбургских воротах.

ВОЕННО-МОРСКОЙ ЦЕНТР

Открытая территория

10.00 — 19.00

«Крылья над морем»
Выставка, посвященная 110-летию Морской авиации России.

«Всегда в строю»
Акция — бесплатное посещение объектов Военно-морского центра участниками СВО, членами их семей, действующими военнослужащими, военнослужащими в запасе и отставке, пришедшими в военной форме, членов РВИО, членов клубов исторической реконструкции, пришедшим в форме бойцов РККА.

11.00 — 14.00

Выставка образцов вооружения и техники Балтийского флота
Образцы современного вооружения, элементы исторической экипировки бойцов Красной Армии и ВМФ периода ВОВ.

12.00 — 15.00

«Самый сильный человек Балтийского флота». Военно-спортивный праздник
Турнир по силовому экстриму. При поддержке Федерации силового экстрима Калининградской области и ООД «Здоровое Отечество».

16.00 — 17.00

«Марширует бодро духовой оркестр...»
Праздничный концерт оркестра штаба ДКБФ под руководством подполковника Р.В. Иванова

«На связи R2KMO»
Мастер-класс от судовых радистов Музея Мирового океана.

Выставочный павильон «Куб воды»

10.00 — 19.00

Выставка «Держать глубину»
Выставка, посвященная 120-летию подводного флота России.

ГЛАВНЫЙ КОРПУС «ГЛУБИНА»

15.00 — 16.00

«Морской бриз»
Концерт творческой школы «Камертон» (Лауреаты международных конкурсов, учащиеся, педагоги, профессора и доценты МГК им. П.И. Чайковского, РАМ им. Гнесиных, МГКМИ им. Ф. Шопена, ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, КОМК им. С.В. Рахманинова)

ФРИДРИХСБУРГСКИЕ ВОРОТА

12.00. Полуденный выстрел

10.00 — 19.00

«Корабельная архитектура»
Выставка миниатюр военной и другой техники, стоявшей на вооружении СССР и стран Варшавского договора.

«Петром Великим создан флот»
Тематические экскурсии по экспозиции.

Кроме того, в воскресенье с 11.00 до 12.30 пройдет концерт Ансамбля Песни и пляски БФ «с Днем ВМФ » в Доме офицеров Балтийского флота.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в Вконтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter