Без парада, но с концертом: на Балтфлоте уточнили программу празднования Дня ВМФ

В Калининграде и Балтийске в воскресенье, 26 июля, пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. Как и годом ранее, решено не проводить парад, ограничившись проходом яхт, показательными прыжками парашютистов и концертными выступлениями. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба БФ.
Программа празднования Дня ВМФ в Балтийске:
10.30-11.30 — выступление Ансамбля песни и пляски Балтийского флота на площади Балтийской Славы ;
15.00-16.00 — выступление творческого коллектива Дома культуры г. Черняховска в Доме офицеров Балтийского гарнизона;
11.30-12.30 — выступление творческого коллектива Дома офицеров Балтийского флота на площади Балтийской Славы;
12.30-13.30 — выступление творческого коллектива ВВПОД «Юнармия» на площади Балтийской Славы;
14.30-15.30 — проход яхт в Кильватерном строю вдоль гидрогавани на Балтийской косе;
15.00-15.30 — показные парашютные прыжки с флагами Российской Федерации, ВМФ и Калининградской области у набережной возле памятника Елизавете Петровне.
В Калининграде праздничные мероприятия ко Дню Военно-Морского флота пройдут на нескольких площадках: возле Военно-морского центра, расположенного на набережной Исторического флота Музея, возле главного корпуса «Глубина» и во Фридрихсбургских воротах.
ВОЕННО-МОРСКОЙ ЦЕНТР
Открытая территория
10.00 — 19.00
«Крылья над морем»
Выставка, посвященная 110-летию Морской авиации России.
«Всегда в строю»
Акция — бесплатное посещение объектов Военно-морского центра участниками СВО, членами их семей, действующими военнослужащими, военнослужащими в запасе и отставке, пришедшими в военной форме, членов РВИО, членов клубов исторической реконструкции, пришедшим в форме бойцов РККА.
11.00 — 14.00
Выставка образцов вооружения и техники Балтийского флота
Образцы современного вооружения, элементы исторической экипировки бойцов Красной Армии и ВМФ периода ВОВ.
12.00 — 15.00
«Самый сильный человек Балтийского флота». Военно-спортивный праздник
Турнир по силовому экстриму. При поддержке Федерации силового экстрима Калининградской области и ООД «Здоровое Отечество».
16.00 — 17.00
«Марширует бодро духовой оркестр...»
Праздничный концерт оркестра штаба ДКБФ под руководством подполковника Р.В. Иванова
«На связи R2KMO»
Мастер-класс от судовых радистов Музея Мирового океана.
Выставочный павильон «Куб воды»
10.00 — 19.00
Выставка «Держать глубину»
Выставка, посвященная 120-летию подводного флота России.
ГЛАВНЫЙ КОРПУС «ГЛУБИНА»
15.00 — 16.00
«Морской бриз»
Концерт творческой школы «Камертон» (Лауреаты международных конкурсов, учащиеся, педагоги, профессора и доценты МГК им. П.И. Чайковского, РАМ им. Гнесиных, МГКМИ им. Ф. Шопена, ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, КОМК им. С.В. Рахманинова)
ФРИДРИХСБУРГСКИЕ ВОРОТА
12.00. Полуденный выстрел
10.00 — 19.00
«Корабельная архитектура»
Выставка миниатюр военной и другой техники, стоявшей на вооружении СССР и стран Варшавского договора.
«Петром Великим создан флот»
Тематические экскурсии по экспозиции.
Кроме того, в воскресенье с 11.00 до 12.30 пройдет концерт Ансамбля Песни и пляски БФ «с Днем ВМФ » в Доме офицеров Балтийского флота.