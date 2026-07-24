В ПЗЗ и генплан Калининграда предлагают внести изменения

Комитет городского развития и цифровизации администрации Калининграда объявил о проведении общественных обсуждений по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки, а также генеральный план городского округа. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.
Проект внесения изменений в ПЗЗ касается включения вида разрешённого использования земельного участка «Обеспечение обороны и безопасности» (код 0.8) в перечень условно разрешённых видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительного регламента территориальной зоны «Коммунально-складская зона» (индекс «П-4»).
Изменения в генплан предлагается внести применительно к двум частям города:
— в границах ул. Гайдара — ул. Озёрной — ул. Балтийской — ул. Зелёной;
— в границах ул. Литовский вал — ул. Ю. Гагарина — ул. Дачной — руч. Гагаринского — пр-кта Московского.
Срок проведения всех обсуждений: с 23 июля по 20 августа 2026 года. С проектами можно ознакомиться на сайте администрации в соответствующих разделах:
— «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Город Калининград»;
— «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград».
Экспозиция проектов пройдёт с 31 июля по 10 августа в:
— МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» (пл. Победы, 1, вход со стороны пр-кта Гвардейского, часы работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00);
— Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, часы работы: вторник — пятница с 11:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной день).
Проведение консультаций запланировано в МКУ «ЦДОД».
По ПЗЗ:
— 03.08.2026 (понедельник) с 10:00 до 13:00;
— 04.08.2026 (вторник) с 14:00 до 17:00;
— 05.08.2026 (среда) с 10:00 до 13:00;
— 06.08.2026 (четверг) с 14:00 до 17:00.
По генплану в отношении ул. Гайдара — ул. Озёрной — ул. Балтийской — ул. Зелёной:
— 04.08.2026 (вторник) с 14:00 до 17:00;
— 05.08.2026 (среда) с 10:00 до 13:00.
По генплану в отношении ул. Литовский вал — ул. Ю. Гагарина — ул. Дачной — руч. Гагаринского — пр-кта Московского:
— 04.08.2026 (вторник) с 10:00 до 13:00;
— 05.08.2026 (среда) с 14:00 до 17:00.
Подать предложения и замечания можно с 31 июля по 10 августа:
— через официальный сайт http://www.klgd.ru;
— в журнал учёта посетителей экспозиции проекта;
— в письменной форме в адрес организатора через МКУ «ЦДОД»;
— через платформу обратной связи: https://gov39.ru/servisy/pos/.
Контакты организатора публичных слушаний: