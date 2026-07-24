В ПЗЗ и генплан Калининграда предлагают внести изменения

Комитет городского развития и цифровизации администрации Калининграда объявил о проведении общественных обсуждений по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки, а также генеральный план городского округа. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Проект внесения изменений в ПЗЗ касается включения вида разрешённого использования земельного участка «Обеспечение обороны и безопасности» (код 0.8) в перечень условно разрешённых видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительного регламента территориальной зоны «Коммунально-складская зона» (индекс «П-4»).

Изменения в генплан предлагается внести применительно к двум частям города:

— в границах ул. Гайдара — ул. Озёрной — ул. Балтийской — ул. Зелёной;

— в границах ул. Литовский вал — ул. Ю. Гагарина — ул. Дачной — руч. Гагаринского — пр-кта Московского.

Срок проведения всех обсуждений: с 23 июля по 20 августа 2026 года. С проектами можно ознакомиться на сайте администрации в соответствующих разделах:

— «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Город Калининград»;

— «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград».

Экспозиция проектов пройдёт с 31 июля по 10 августа в:

— МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» (пл. Победы, 1, вход со стороны пр-кта Гвардейского, часы работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00);

— Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, часы работы: вторник — пятница с 11:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной день).

Проведение консультаций запланировано в МКУ «ЦДОД».

По ПЗЗ:

— 03.08.2026 (понедельник) с 10:00 до 13:00;

— 04.08.2026 (вторник) с 14:00 до 17:00;

— 05.08.2026 (среда) с 10:00 до 13:00;

— 06.08.2026 (четверг) с 14:00 до 17:00.

По генплану в отношении ул. Гайдара — ул. Озёрной — ул. Балтийской — ул. Зелёной:

— 04.08.2026 (вторник) с 14:00 до 17:00;

— 05.08.2026 (среда) с 10:00 до 13:00.

По генплану в отношении ул. Литовский вал — ул. Ю. Гагарина — ул. Дачной — руч. Гагаринского — пр-кта Московского:

— 04.08.2026 (вторник) с 10:00 до 13:00;

— 05.08.2026 (среда) с 14:00 до 17:00.

Подать предложения и замечания можно с 31 июля по 10 августа:

— через официальный сайт http://www.klgd.ru;

— в журнал учёта посетителей экспозиции проекта;

— в письменной форме в адрес организатора через МКУ «ЦДОД»;

— через платформу обратной связи: https://gov39.ru/servisy/pos/.