Канонеров: о калининградском трамвае: «Одним уголовным делом ситуацию не исправить»

Экспертизой по «трамвайному уголовному делу», заведенному Следкомом, занимаются эксперты из другого региона, а областным и городским властям необходимо принимать решения по изменению транспортной схемы города с привлечением экспертного сообщества. Об этом 23 июля заявил руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград».

«Я очень в этот вопрос погружен и знаю, что для каждого калининградца это очень чувствительная тема, — пояснил Канонеров. — Очень общество реагирует, есть запрос на это. Мы посчитали необходимым уголовно-правовыми методами вмешаться в эту ситуацию, чтобы попытаться в этом вопросе разобраться. Сейчас в эту проблему погружена и глава администрации города, и губернатор. Насколько я знаю, есть даже какая-то федеральная программа, федеральные деньги направлены на поддержание и восстановление трамвайных путей и трамвайных маршрутов. Одним лишь уголовным делом, к сожалению, ситуацию не исправить. Но я надеюсь, что с помощью системного и комплексного подхода ситуация будет разрешена именно во благо жителей нашего областного центра».

Сказав о трамвае, Канонеров предложил обратить внимание на опыт Москвы и других «наших передовых мегаполисов» по внедрению электробусов. Он также отметил, что троллейбусы сегодня

«В Москве, я знаю точно, уже нет троллейбусной сети, например. По всем троллейбусным маршрутам, кроме одного самого первого, который был в Москве открыт, уже ходят электробусы. Это более экологично, это дешевле, пространство для манёвра есть большее. Если троллейбус или трамвай встанет, объехать его невозможно. Для электробуса это не проблема», — заметил Канонеров.

Руководитель регионального следственного управления добавил, что властям необходимо взвесить свои решения по изменению транспортной схемы Калининграда перед их принятием.

«Я не говорю, что нам тоже нужно какую-то одну линию оставить. Просто нужно подумать и взвесить. Здесь действительно нужен комплексный подход экспертов и специалистов. В настоящее время по уголовному делу назначена экспертиза. Проводят её эксперты из другого региона, они анализируют вообще всю транспортную артерию, которая есть у нас в областном центре, всю транспортную составляющую. И их мнение будет немаловажно. Мы будем это уже обсуждать с руководством города и с руководством региона, как сделать так, чтобы все было удобно для калининградцев», — заключил Канонеров.

Напомним, что ранее горвласти сообщали, что до 2035 года намерены развивать трамвайное движение в два этапа. При этом во второй этап входит не возвращение трамвая на улицу Киевскую, а демонтаж трамвайных путей на ней, а также на улицах Тельмана, Суворова и на проспекте Победы. В свою очередь, региональный Следственный комитет сообщил, что Прокуратура Калининградской области с мая 2025 года шесть раз отменяла постановления о возбуждении уголовных дел против городских властей из-за разрушения трамвайной инфраструктуры.