«Привыкнут»: у светофоров на площади Победы увеличили время ожидания для пешеходов

В Калининграде у светофоров на площади Победы в районе улицы Гаражной увеличили время ожидания для пешеходов на 10 секунд. О том, что горожане должны отнестись к этому с пониманием, в пятницу, 24 июля, журналистам заявила глава администрации города Елена Дятлова.

«У нас образуются заторы на перекрестках. Что пытались сделать коллеги небольшими бюджетными деньгами?» — обратилась глава к председателю комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антону Романову.

«Сдвинуть стоп-линии и разнести два накопителя. Один — возле пешеходного перехода, а второй для поворота налево. Но изменилось и регулирование светофорного объекта. У нас в городе 43 объекта, которые имеют дополнительную левую секцию. С 2025 года было внесено изменение в ГОСТ. Теперь регулирование левой стрелкой должно быть в отдельной фазе. Мы должны определить это время и зафиксировать его для поворота налево», — пояснил Романов.

На этом слове Елена Дятлова обратилась к журналистам с вопросом: «Что важнее, простоять лишние 10 секунд или безопасность дорожного движения? Ответьте на этот вопрос себе сами».

Когда было высказано замечание, что увеличение на 10 секунд может спровоцировать людей на досрочный переход дороги, глава стала возражать.

«Каждый переходящий должен понимать, для чего это делается. Автомобилист тоже может сказать, что он хочет быстро проезжать через город на скорости 79 км/ч. А пешеходы привыкнут. Привыкнут!», — добавила чиновница.

Напомним, что в начале июня на пересечении улиц Озерова и Гаражной изменили режим работы светофора.

«Специалисты продолжают работу по приведению работы светофоров в соответствие с требованиями ГОСТ. Очередной светофорный объект, где выполнили разделение движения пешеходов и поворачивающих транспортных средств, пересекающих направление движения пешеходов в одной фазе светофорного цикла, — № 065 на пересечении улиц Генерала-лейтенаната Озерова — Гаражной», — сообщили тогда в админситрации.