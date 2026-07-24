Партия «Яблоко»: суд назначил Антону Гендриксону 10 суток административного ареста

Суд назначил кандидату от «Яблока» в депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Калининградской области Антону Гендриксону 10 суток административного ареста. Соответствующая информация размещена на сайте партии.

«Поздно вечером 23 июля Ленинградский районный суд Калининграда признал Антона Гендриксона виновным по ст. 20.3 КоАП РФ („демонстрация экстремистской символики“) и назначил ему 10 суток административного ареста. По словам адвоката Романа Морозова, поводом стало распространение логотипов Facebook* и Instagram** без указания на то, что они принадлежат признанной в России экстремистской и запрещённой компании Meta***. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток», — говорится на сайте.

Как сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда, в судебном заседании Гендриксон вину в совершении правонарушения не признал. Он пояснил, что намерен баллотироваться в депутаты, и предположил, что привлечение его к ответственности направлено на недопущение его политической деятельности.

Суд разъяснил Гендриксону, что «осуществление лицом политической деятельности не освобождает такое лицо от обязанности по соблюдению норм закона, и в том числе установленных законом запретов».

О том, что Антона Гендриксона задержали, стало известно вечером 23 июля. Антон Гендриксон — общественный деятель и предприниматель, третий номер в общеобластной части списка кандидатов «Яблока» на выборах в региональный парламент. Областная Избирательная комиссия заверила список 18 июля. Кроме того, Гендриксон входит в федеральный список кандидатов от партии в Государственную Думу IX созыва, выдвинутый на съезде «Яблока» в конце июня.

* Facebook — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

** Instagram — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

*** Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.