Облвласти разрешили построить многоквартирный дом в п. Вишнёвое

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в п. Вишнёвое Зеленоградского округа. Разрешение получило ООО «СЗ „Ватерфронт“» 9 сентября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Экспертиза одобрила проект в апреле 2025 года. Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:010605:1778, предназначенном под малоэтажную многоквартирную застройку. Его уточнённая площадь составляет 3 190 кв. м, а стоимость по кадастру — 6,2 млн руб. Разрешение будет действительно до 9 сентября 2027 года.

ООО «СЗ „Ватерфронт“» зарегистрировано в Зеленоградске на ул. Железнодорожной. Учредителем и генеральным директором компании выступает Михаил Кацаф.

Ранее портал «Rugrad» писал, что «Ватерфронт» в 2022 году получил разрешение на строительство четырёхэтажного жилого дома на этом земельном участке. Его площадь должна была составить около 4,2 тыс. кв. м. Разрешение действовало до июня 2024 года.