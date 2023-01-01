Прошли последние звонки, школа осталась позади, впереди — новая жизнь и необходимость решить, какой она, эта жизнь, будет. Вчерашние школьники и их родители сейчас особенно обеспокоены этим вопросом — у кого-то уже есть готовый план, а кто-то ещё не определился со своим будущим. На фоне этой суеты об образовании начинают думать те, чей выпуск ещё только предстоит. Да и те, у кого он уже давно прошёл, обнаруживают в себе интерес к получению новых знаний.

