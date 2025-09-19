Историко-художественный музей анонсировал танцевально-поэтический перфоманс

В Калининградском историко-художественном музее 19 сентября в 18:00 начнётся танцевально-поэтический перфоманс «Лови момент» (0+). Анонс размещён в сообществе учреждения «ВКонтакте».

«Танцевально-поэтический перформанс „Лови момент“ — это встреча поэзии, танца и музыки в одном пространстве, где звук, движение и эмоции создают моменты, которые хочется прочувствовать и запомнить. Идея перформанса возникла не случайно: стихи калининградских поэтов оживают через пластику танцоров студии „Метаморфозы“, создавая атмосферу, где которая позволяет зрителям почувствовать себя живыми и наполненными», — рассказывают организаторы.

Вход свободный.