Историко-художественный музей анонсировал танцевально-поэтический перфоманс

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

В Калининградском историко-художественном музее 19 сентября в 18:00 начнётся танцевально-поэтический перфоманс «Лови момент» (0+). Анонс размещён в сообществе учреждения «ВКонтакте».

«Танцевально-поэтический перформанс „Лови момент“ — это встреча поэзии, танца и музыки в одном пространстве, где звук, движение и эмоции создают моменты, которые хочется прочувствовать и запомнить. Идея перформанса возникла не случайно: стихи калининградских поэтов оживают через пластику танцоров студии „Метаморфозы“, создавая атмосферу, где которая позволяет зрителям почувствовать себя живыми и наполненными», — рассказывают организаторы.

Вход свободный.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter