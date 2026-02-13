Дирекция ландшафтных парков анонсировала программу Масленицы в ЦПКиО

Все новости по теме: Афиша

В Центральном парке культуры и отдыха 22 февраля пройдёт празднование Масленицы (0+). Об этом сообщает пресс-служба Дирекции ландшафтных парков.

«Зима ещё держит оборону, но не беда! Масленица уже стучится в двери, наполняя наши сердца предвкушением весны. И мы готовимся встречать этот яркий праздник с улыбками, хороводами и хорошим настроением», — обещают организаторы.

В программе: народные игры и забавы, хороводы на площадке у памятника Мюнхгаузену, а также мастер-классы на территории. Вход свободный, мероприятия пройдут с 12:00 до 15:00.

