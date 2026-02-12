Сосна на миллион: жителя Неманского района уличили в незаконной рубке леса

Все новости по теме: Экология
Житель Неманского района уличен полицией в незаконной рубке лесных насаждений с причинением ущерба на 1 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился инспектор по охране леса с заявлением о незаконном спиле хвойного дерева в Лунинском участковом лесничестве. Ущерб, причиненный Государственному лесному фонду, составил свыше 1 000 000 рублей. Полицейские установили, что к незаконной рубке причастен 64-летний житель пос. Березовка Неманского района. Подозреваемый, не имея разрешительных документов, спилил хвойное дерево породы «сосна» диаметром более 70 см, используя бензопилу.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

