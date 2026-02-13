Экспертиза одобрила проект селекционно-семеноводческого центра в Нестерове

Проект строительства селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных культур на ул. Завокзальной, 4 в Нестерове прошёл экспертизу. Мощность предприятия составит 20 тыс. тонн в год. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 11 февраля. Документацию для экспертизы подготовила компания «Петкус Руссланд» из Краснодара. В качестве экспертной организации выступило московское ООО «Проммаш тест экспертиза».

Строительством займётся ООО «Невское», зарегистрированное в Гурьевске. Учредителями значатся Дмитрий, Наталья и Александр Долговы. Директором также выступает Александр Долгов. Основной вид деятельности компании — смешанное сельское хозяйство. Фирма является частью агрохолдинга «ДолговГрупп».

Напомним, что в начале июля 2024 года в пос. Невское началось строительство селекционно-семеноводческого центра по созданию сортов картофеля. Пресс-служба «Мираторга» сообщала, что в комплекс по выращиванию семенного картофеля планировалось проинвестировать один миллиард рублей. В компании рассказали, что в центре оборудовали склад для хранения урожая с управляемым микроклиматом и адресным контейнерным хранением. За счёт создания новых сортов картофеля холдинг рассчитывал закрыть свои внутренние потребности и потребности рынка в целом. В октябре 2024-го областные власти выдали разрешение на ввод центра в эксплуатацию.

