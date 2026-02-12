В Краснознаменске задержан браконьер, застреливший четырех косуль

В Краснознаменском районе в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб». Ему грозит до 5 лет лишения свободы за убийство четырех косуль. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отделение полиции поступило заявление от государственного охотничьего инспектора о том, что на территории охотничьего угодья «Великовское» недалеко от пос. Полянское им были обнаружены 4 шкуры косули европейской: двух самок и двух самцов.Сотрудники полиции установили, что к незаконной охоте причастен 33-летний местный житель. С его слов, ружье он нашел в лесу несколько лет назад, а на косуль решил поохотиться, когда собирал сухостой.

Злоумышленник застрелил из ружья животных, охота на которых на территории области запрещена с 10 января текущего года до открытия следующего сезона. Сумма причинённого ущерба составила 640 тысяч рублей.