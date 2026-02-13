Дождь с образованием гололёда: погода в Калининградской области 13 февраля

Днём в пятницу, 13 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода, осадки. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +1°C. Атмосферное давление пониженное — 732 мм, ветер юго-западный, 1 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +1°C, на востоке области +2°C. На всей территории области ожидаются умеренные дождь и снег.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно, сильный снег. Температура утром 0°C, днём −1°C, вечером −5°C. Влажность составит до 100%, давление — 736 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. При этом на дорогах возможна гололедица.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в Калининграде и на большей части региона «продолжается переохлажденный (замерзающий) дождь с образованием гололёда (на севере области — со снегопадом)». «Температура вышла в устойчивый плюс лишь на юге области (Багратионовский, Правдинский, Озерский, Нестеровский р-ны), севернее — образование гололёда при слабом минусе. В ближайшие часы температура должна выйти в слабый плюс и в Калининграде (-0,1°С, по данным на 05:00), осадки перейдут в обычный дождь», — рассказывают метеолюбители.



