Власти Зеленоградска объяснили, почему пирс остается закрытым

Жители Зеленоградска поинтересовались сроками открытия городского пирса после ремонта. Как сообщает газета «Волна» со ссылкой на администрацию округа, подрядчик завершил монтаж элементов каркаса и установил архитектурную подсветку.

По данным муниципалитета, строительный контроль объекта осуществляла Служба заказчика. Ее специалисты продолжают приемку выполненных работ, однако из-за неблагоприятных погодных условий завершить процедуры пока невозможно. В связи с этим пирс остается закрытым.

Ремонт пирса ведется в рамках проекта благоустройства «Янтарный талисман», который в 2023 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Как ранее рассказывал «Новому Калининграду» главный архитектор Зеленоградского округа Денис Крыщенко, проект включает обновление променада, пирса и Аллеи дружбы.

По его словам, на пирсе заменяют деревянный настил и лестницы, обновляют спуски к воде и причальные площадки, а также монтируют архитектурную подсветку. Одной из особенностей проекта станет стеклянная вставка в конце сооружения. Работы выполняет местная компания ООО «Экватор», определенная по итогам конкурса.

