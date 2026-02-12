Дятлова рассказала, как идет процесс подготовки гаражных обществ к «амнистии»

В Калининграде продолжается работа по межеванию и подготовке гаражных обществ к «гаражной амнистии». Программа действует до 1 сентября 2026 года. Если гараж возведён до 29 декабря 2004 года, его владелец может бесплатно получить земельный участок под ним в собственность или аренду. Об этом напомнила в своем телеграм-канале глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

По данным сити-менеджера, на данный момент проведены кадастровые работы по разделу 81 гаражного общества из 110, образована 41 тысяча земельных участков.

«Реализация амнистии в готовых гаражных обществах пополнит бюджет города на 11 млн рублей — эти средства пойдут на развитие Калининграда. Оформление земельных участков носит заявительный характер — подавайте заявления, пока действует программа. Только в 2025 году предоставлено 3 500 участков в рамках амнистии», — уточнила Дятлорва, призвав горожан не откладывать «на последний момент» и оформить права на гараж уже сейчас.