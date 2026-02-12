Иноагент Моргенштерн не смог обжаловать десятилетний запрет на въезд в Литву

Все новости по теме: Иностранные агенты
Иноагент Моргенштерн не смог обжаловать десятилетний запрет на въезд в Литву

Суд Литвы отклонил жалобу признанного в России иностранным агентом рэпера Моргенштерна* на десятилетний запрет на въезд в республику. Как сообщает телегшрам-канал информагентства «Sputnik Литва», Региональный административный суд оставил в силе решение Департамента миграции.

«По версии судей, ведомство не пустило Моргенштерна* после оценки информации и определения того, что он „может представлять угрозу государственной безопасности“. Одно из главных опасений — что его выступления из-за поведения „представителей русского мира“ могут „способствовать общественной конфронтации, включая напряженность в отношениях с украинским сообществом“», — уточняет информагентство.

Напомним, 24 октября мэр Вильнюса потребовал от МИД внести Моргенштерна*, концерт которого должен был состояться в столице Литвы в ноябре, в список нежелательных лиц. Как пояснил тогда свою позицию Валдас Бенкунскас, он не желает «сидеть сложа руки и наблюдать, как исполнитель, который не может ответить, чей Крым, публично отдает дань уважения [президенту РФ Владимиру] Путину». 13 ноября стало известно, что Моргенштерну* запретили въезд в Литву сроком на десять лет.

* Рэпер Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом с мая 2022 года.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter