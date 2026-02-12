Иноагент Моргенштерн не смог обжаловать десятилетний запрет на въезд в Литву

Суд Литвы отклонил жалобу признанного в России иностранным агентом рэпера Моргенштерна* на десятилетний запрет на въезд в республику. Как сообщает телегшрам-канал информагентства «Sputnik Литва», Региональный административный суд оставил в силе решение Департамента миграции.

«По версии судей, ведомство не пустило Моргенштерна* после оценки информации и определения того, что он „может представлять угрозу государственной безопасности“. Одно из главных опасений — что его выступления из-за поведения „представителей русского мира“ могут „способствовать общественной конфронтации, включая напряженность в отношениях с украинским сообществом“», — уточняет информагентство.

Напомним, 24 октября мэр Вильнюса потребовал от МИД внести Моргенштерна*, концерт которого должен был состояться в столице Литвы в ноябре, в список нежелательных лиц. Как пояснил тогда свою позицию Валдас Бенкунскас, он не желает «сидеть сложа руки и наблюдать, как исполнитель, который не может ответить, чей Крым, публично отдает дань уважения [президенту РФ Владимиру] Путину». 13 ноября стало известно, что Моргенштерну* запретили въезд в Литву сроком на десять лет.

* Рэпер Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом с мая 2022 года.