Облвласти разрешили вырубку 124 деревьев под застройку на ул. Кошевого

Облвласти разрешили вырубку 124 деревьев под застройку на ул. Кошевого
Изображение, представленное на градсовете в апреле 2025 года
Все новости по теме: Экология

Для строительства многоквартирного дома на пересечении улиц Олега Кошевого и Интернациональной в Калининграде разрешили вырубить 124 дерева. Порубочный билет выдан ООО СЗ «Минстрой», информация опубликована на сайте горадминистрации.

Работы планируются на участке с кадастровым номером 39:15:142015:89, предназначенном под высотную жилую застройку. Согласно перечетной ведомости, под вырубку попали десятки дубов, яблонь, а также ивы, сливы, алыча и другие деревья. Кроме того, предусмотрено уничтожение 1581 кв. м газона.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений составила 6,72 млн руб. Проектом предусмотрено компенсационное озеленение: на участке и прилегающей территории общего пользования планируется высадить 108 деревьев и восстановить газон на той же площади. Срок действия порубочного билета — до сентября 2030 года.

Разрешение на строительство многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой областные власти выдали в сентябре 2025 года. Застройщиком выступает ООО СЗ «Минстрой». Компания зарегистрирована в Калининграде, ее генеральным директором и учредителем является Наталья Ревенко.

ООО «СЗ „Минстрой“» зарегистрировано в Калининграде на Московском проспекте. Генеральным директором и учредителем выступает Наталья Ревенко.

Градсовет одобрил проект в апреле "025 ода года. Он предполагает появление четырёх секций жилого комплекса этажностью 9, 10, 12 и 16 этажей. Все они будут объединены подземной парковкой. ЖК рассчитан на 361 квартиру. Предполагается, что там будут проживать 460 человек. Для обеспечения потребностей в социальной инфраструктуре жителей на первом этаже заказчиком предусмотрено размещение центра дополнительного образования для детей. Экспертиза одобрила проект в августе. Тогда застройщиком значилась ИП Сальникова Виктория Эдуардовна. В сентябре того же года года облвласти выдали разрешение на строительство.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter