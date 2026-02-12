Облвласти разрешили вырубку 124 деревьев под застройку на ул. Кошевого

Для строительства многоквартирного дома на пересечении улиц Олега Кошевого и Интернациональной в Калининграде разрешили вырубить 124 дерева. Порубочный билет выдан ООО СЗ «Минстрой», информация опубликована на сайте горадминистрации.

Работы планируются на участке с кадастровым номером 39:15:142015:89, предназначенном под высотную жилую застройку. Согласно перечетной ведомости, под вырубку попали десятки дубов, яблонь, а также ивы, сливы, алыча и другие деревья. Кроме того, предусмотрено уничтожение 1581 кв. м газона.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений составила 6,72 млн руб. Проектом предусмотрено компенсационное озеленение: на участке и прилегающей территории общего пользования планируется высадить 108 деревьев и восстановить газон на той же площади. Срок действия порубочного билета — до сентября 2030 года.

Разрешение на строительство многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой областные власти выдали в сентябре 2025 года. Застройщиком выступает ООО СЗ «Минстрой». Компания зарегистрирована в Калининграде, ее генеральным директором и учредителем является Наталья Ревенко.

Градсовет одобрил проект в апреле "025 ода года. Он предполагает появление четырёх секций жилого комплекса этажностью 9, 10, 12 и 16 этажей. Все они будут объединены подземной парковкой. ЖК рассчитан на 361 квартиру. Предполагается, что там будут проживать 460 человек. Для обеспечения потребностей в социальной инфраструктуре жителей на первом этаже заказчиком предусмотрено размещение центра дополнительного образования для детей. Экспертиза одобрила проект в августе. Тогда застройщиком значилась ИП Сальникова Виктория Эдуардовна. В сентябре того же года года облвласти выдали разрешение на строительство.