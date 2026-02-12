В Советске прокуратура подала иск из-за оскорблений в родительском чате

Прокуратура Советска требует взыскать компенсацию морального вреда в пользу местной жительницы и ее малолетнего сына после конфликта в родительском чате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

По данным ведомства, в декабре 2025 года мать одного из учеников школы в родительском чате высказала оскорбления в адрес заявительницы и ее ребенка. В отношении женщины прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

В защиту прав ребенка в суд направлен иск с требованием обязать ответчицу принести извинения и выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении суда, отметили в ведомстве.