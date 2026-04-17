Экоарт-прогулка, сбор вторсырья и книгообмен: в Калининграде пройдет Весенний экодвор

Жителей и гостей Калининграда приглашают на праздник экологичных практик «Весенний Экодвор» (0+), который пройдет 19 апреля с 12:00 до 15:00 в Железнодорожных воротах. Об этом сообщили организаторы в своей группе «ВКонтакте».

«Собираем на переработку органику и вторсырьё, узнаём новое, обсуждаем экологию и радуемся обществу друг друга», — следует из анонса.

В программе запланированы сбор вторсырья и органики, веломастерская; обмен книгами, рассадой и спортивной экипировкой. Кроме того, на празднике пройдут ботаническая прогулка, лекции об озеленении города и о контейнерных мусорных площадках и экоарт-прогулка.

Вход свободный. Уточняется, что на празднике может присутствовать и «воспитанный четвероногий друг» при соблюдении общепринятых мер безопасности и гигиены.