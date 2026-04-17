С 20:00 до 24:00: калининградцев приглашают на бесплатное комплексное обследование

В четверг, 24 апреля, с 20:00 до 24:00 в Амбулаторно-поликлиническом отделении для взрослого населения на ул. Адмирала Егорова, 2 (поликлиника на «Сельме») пройдет бесплатное комплексное обследование для всех желающих по полису ОМС, вне зависимости от места прикрепления. Об этом сообщает канал регионального минздрава в мессенджере МАХ.

В обследование входят анкетирование (оценка факторов риска и самочувствия), антропометрия: (рост, вес, окружность талии, расчет индекса массы тела), измерение артериального давления. анализ крови на уровень глюкозы и общего холестерина (рекомендуется не менее 3 часов после последнего приема пищи),ЭКГ, измерение внутриглазного давления (при первом прохождении, далее — с 40 лет ежегодно), флюорография легких, маммография. Дополнительно в этот день можно сдать общий анализ крови и пройти онкоскрининги (в соответствии с возрастом и полом: анализ кала на скрытую кровь, ПСА и др.).

Прием ведут врачи-терапевты и гинекологи. После завершения первого этапа терапевт определит необходимость направления к другим специалистам: хирургу и офтальмологу .

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. После прохождения профилактического осмотра желающие могут посетить спелеокомнату.