Парковку перед спорткомплексом «Юность» обещают открыть к лету (фото)

Парковка у спорткомплекса «Юность», срок сдачи которой переносился уже несколько раз по различным причинам, откроется этим летом. Об этом журналистам в пятницу, 17 апреля, сообщил председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев. По словам Федосеева, благоустройство проходит в три этапа

«К сожалению, менялись проектные решения по объективным причинам ещё в прошлом году. Сейчас подрядчик ведёт основные работы за „Юностью“. У нас буквально на следующей неделе должна очередная корректировка проекта выйти, и мы будем собираться и определяться финально по срокам. По лицевой части юности практически все работы завершены. Сейчас остается установка опор освещения», — сообщил Федосеев.

Сложность с установкой опор освещения, как уточнил чиновник, связана с их многофункциональностью.

«Собственно говоря, мы в сезон уже парковку для посетителей сможем открыть, но все работы мы планируем завершить до сентября или в сентябре текущего года», — заключил Федосеев.

В сентябре прошлого года власти Калининграда не исключали перенос сроков завершения благоустройства площади перед спорткомплексом «Юность» на весну 2026 года. Однако при благоприятных погодных условиях объект рассчитывали сдать до конца текущего года. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Торги на благоустройство территории дворца спорта «Юность» неоднократно срывались. В марте 2022 года заказчик был готов заплатить за работы 89 млн рублей.

В итоге власти увеличили начальную цену контракта до более чем 217 млн. Согласно сведениям, размещённым на портале госзакупок, договор на благоустройство был заключён в октябре 2023 года и находится на стадии исполнения. 30 апреля 2024 года указывалось сроком завершения работ.

Проект реконструкции зелёных насаждений на объекте предусматривал посадку 36 остролистных клёнов, 12 сосен, а также 189 кустарников кизильника, барбариса и пузыреплодника. Ещё 2125 кустарников должны быть высажены согласно ведомости дополнительного озеленения. Завершить озеленение нужно было до 30 мая 2025 года.

Как заявляла ранее Елена Дятлова, вовремя незавершённое благоустройство у СК «Юность» — не вина подрядчика, а стечение обстоятельств: довести площадь и гостевую парковку до готовности мешали археологи и корректировка проекта в пользу местных производителей.