Экс-директора ООО «Калининградский крематорий» выпустили из СИЗО

Центральный районный суд изменил меру пресечения бывшему директору ООО «Калининградский крематорий» Сергею Балекину на домашний арест, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного суда. По данным ЕГРЮЛ, в компании в феврале сменился руководитель.

«Постановлением Центрального районного суда от 9 апреля 2026 года обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, Балекину С.А. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в суде. По домашним арестом он будет находиться до 12 июня 2026 года.

Сергея Балекина отправили в СИЗО в середине августа 2025 года. В суде выяснилось, что руководитель компании пытался дать взятку сотруднику полиции за получение информации о смерти граждан на территории Калининградской области. За это предприниматель предлагал ей 36 тыс. рублей.

На момент задержания Балекин возглавлял ООО «Калининградский крематорий», которое занимается кремацией покойных в крематории на кладбище в пос. Сазоновка. Также до сентября 2025 года он являлся директором ООО «Специализированная похоронная служба (СПС) „Ритуал“», учредителями которой, по данным ЕГРЮЛ, числятся Анатолий и Аким Быковы. С конца сентября директором «СПС „Ритуал“» является Михаил Будкевич. В феврале Балекин перестал значиться директором ООО «Калининградский крематорий» — теперь пост топ-менеджера занимает Екатерина Овдина.
