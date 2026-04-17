В Багратионовском округе планируют открыть центр технических видов спорта

Схема границ земельного участка проекта
Открытие центра технических видов спорта «Экстрим 39» в Багратионовском округе признали соответствующим критериям объекта социально-культурного назначения. Соответствующее решение было принято на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области.

Проект планирует реализовать КРОО «Федерация автомотоспорта „Экстрим 39“». Организации рекомендовано подготовить согласованную с ПОУ «Калининградский АСК ДОСААФ России» схему образования земельного участка на кадастровом плане территории из земельного участка с кадастровым номером 39:01:051703:462. Для реализации проекта необходимо внести изменения в генеральный план и Правила землепользования и застройки Багратионовского округа. Землю планируют передать организации в аренду без проведения торгов в срок до 12 ноября 2027 года. Соглашение о размещении объекта заключается с региональным министерством спорта.

[x]
