Эксперт рассказал, какие страны чаще всего выдавали шенгенские визы россиянам

Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора компании «Визаход» Даниила Сергеева.

По словам Сергеева, в 2026 году доля одобрений шенгенских виз россиянам остается на том же уровне, что и в прошлом году. «Отказов примерно 8-9% — это уровень прошлого года», — отметил он.

Так, визы во Францию и Испанию рассматриваются три недели, а в Италию — два месяца, отметил эксперт. В то же время в Греции рассмотрение идет быстрее и получить визу можно за две недели. «Запись на получение визы в Грецию гораздо проще, если сравнивать с остальными, при этом уже нужны выкупленные билеты и отель, но шанс отказов больше, чем у остальных», — отметил он.

Сергеев отметил, что отказы в получении визы в Грецию могут быть связаны, например, с неправильной подготовкой документов, либо из-за недостаточного количества средств на счету. «Испания и Франция редко отказывают — лояльные страны», — подчеркнул директор.

Ранее АТОР сообщала, что с начала 2026 года доля выданных многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.