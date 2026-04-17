Эксперт рассказал, какие страны чаще всего выдавали шенгенские визы россиянам

Все новости по теме: Международные отношения
Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора компании «Визаход» Даниила Сергеева.

По словам Сергеева, в 2026 году доля одобрений шенгенских виз россиянам остается на том же уровне, что и в прошлом году. «Отказов примерно 8-9% — это уровень прошлого года», — отметил он.

Так, визы во Францию и Испанию рассматриваются три недели, а в Италию — два месяца, отметил эксперт. В то же время в Греции рассмотрение идет быстрее и получить визу можно за две недели. «Запись на получение визы в Грецию гораздо проще, если сравнивать с остальными, при этом уже нужны выкупленные билеты и отель, но шанс отказов больше, чем у остальных», — отметил он.

Сергеев отметил, что отказы в получении визы в Грецию могут быть связаны, например, с неправильной подготовкой документов, либо из-за недостаточного количества средств на счету. «Испания и Франция редко отказывают — лояльные страны», — подчеркнул директор.

Ранее АТОР сообщала, что с начала 2026 года доля выданных многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter