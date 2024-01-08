Боль и слава: какой Калининград обещали нам к 2024 году (фото) (видео)

У региональных властей были большие туристические планы на 2024 год. К этому времени чиновники мечтали создать в Калининграде музейный квартал по примеру Вены. В качестве других курортно-градостроительных ориентиров называли испанский Бильбао и побережье Коста-Бланки, но чем масштабнее были планы по застройке, тем дольше они затягивались. «Новый Калининград» вспоминает, какой город нам обещали к 2024 году.

В 2018 году в областном правительстве представили проект музейного квартала: основные достопримечательности Калининграда вроде Кафедрального собора и Музея Мирового океана хотели объединить удобными пешеходными маршрутами и инфраструктурой. Дом Советов в рамках проекта намеревались превратить в центр дизайна и IT, раскопки Королевского замка накрыть стеклянным куполом, а напротив второй очереди Рыбной деревни построить речную набережную со стеклянными многоэтажными зданиями. Все эти метаморфозы должны были случиться с городом к 2024 году.

И вот он наконец-то настал, и мы можем наблюдать, что Дом Советов на четверть разобран и скоро станет лишь воспоминанием и товарным знаком Корпорации развития Калининградской области. Саркофаг над останками Королевского замка власти сочли слишком дорогой затеей и законсервировали руины «методом повторного погружения в грунт», то есть засыпали песком. На месте раскопок засеяли газон, где выросла лебеда. О речной набережной после презентации музейного квартала никто особо и не вспоминал.

В Музее изобразительных искусств до 2024 года хотели провести масштабную реконструкцию стоимостью около 1 млрд рублей: оснастить бывшую немецкую биржу лифтами для маломобильных людей, оборудовать залы-трансформеры, открыть на крыше летнее кафе с уличными выставками. Однако разработка проектно-сметной документации изрядно задержалась. Сейчас музей судится с проектировщиком — компанией «Научно-реставрационное объединение». Новыми сроками реконструкции называют 2024-2026 годы.

По задумке властей соединить бывший ДКМ с островом Канта ещё в 2020 году должен был пешеходный мост, но пока что от него есть только название. Сначала ему дали имя Биржевой, потом отказались от аллюзии на немецкое здание и переделали в Музейный. От спорткомплекса «Юность» к Кафедральному собору должен был вести ещё один мост. Администрация Калининграда уверяла, что «при удачном стечении обстоятельств» он будет готов к концу 2021 года, но время строительства на острове Канта обнаружили руины крепостной стены Кнайпхофа, потребовалась археологическая экспертиза, работы затянулись. Какое-то время сооружение все еще надеялись построить к 300-летию Иммануила Канта, но сейчас говорят уже о конце 2024 года.

Одним из ключевых звеньев музейного квартала должен был стать Русский центр искусства в Рыбной деревне. Владелец ОАО «Молоко» и коллекционер живописи Рустам Алиев хотел построить его в 2022 году, но в итоге сроки открытия перенесли на 2025-й. Сначала Рустам Алиев обвинял в срыве планов коронавирус, позже признавался , что и вопрос финансов стоит остро. «Я понёс финансовые потери, связанные с санкциями против России, заморозкой еврооблигаций российских компаний. Сегодня эти бумаги не стоят ничего. Думаю, что делать, как сокращать расходы. Но в моём случае это означает упрощение того, что я задумал. Не хочется упрощать. Стоит задача завершить объект, а не заморозить», — рассказывал бизнесмен в интервью журналу «Королевские ворота».

Планы по реконструкции Янтарной мануфактуры на улице Портовой менялись не один год. Сейчас историческое здание поделено между Музеем Мирового океана и Музеем янтаря. Первый планирует открыть в бывшем производственном корпусе историко-культурный центр «Морское наследие», второй — обустроить экспозиции, посвящённые теме янтаря в искусстве XX-XXI веков, в административной части здания. Сроки реставрации переносили с завидной регулярностью. Из последнего — «смело открыть двери» филиала Музея янтаря мечтали всё том же знаменательном 2024 году, но разрабатывавший проект восстановления одного из корпусов подрядчик не уложился в сроки, и с ним разорвали контракт.

Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова выразила надежду, что Янтарная мануфактура все-таки начнет работу в 2025 году. «Проект [восстановления производственного корпуса] готов, но он не успел пройти экспертизу, — поясняла она в начале прошлого года. — В это время приграничное сотрудничество резко распалось и прекратилось всякое финансирование. Мы недополучили значительную сумму этих денег на проведение экспертизы, которая тоже стоит. Там были замечания, нужно было доработать проект и снова войти в экспертизу». Министр по культуре и туризму Андрей Ермак небезосновательно называл Янтарную мануфактуру перманентной болью.





Однако у Светланы Сивковой есть ещё большая боль: ситуацию со строительством корпуса-шара «Планета Океан» она не раз оценивала трагедию. Здание хотели построить еще к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, но работа затягивалась, сметы росли, менялись заказчики и подрядчики. «Я настолько перестала верить, что я боюсь что-то говорить, — признавалась Светлана Сивкова. — Я плачу, уговариваю, встаю на колени, стучу кулаком, ругаюсь. Разве что плохих слов не знаю, может быть, надо было бы выучить, и быстрее работа бы пошла. Что я только ни делаю, чтобы это двигалось. Говорю им, что про меня пишут плохие слова вот эти корреспонденты, что я во всем виновата, что мы пилим... Мы к вашим деньгам не имеем никакого отношения. Ничего пилить я не могу, но я на себя принимаю такой удар как будущий хозяин, как будто бы я в этом виновата. Это единственный объект за всю мою жизнь, где музей не является заказчиком». Сейчас заказчиком выступает подведомственная Минстрою РФ публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Новый корпус планируют открыть к лету 2024 года.

В 2018 году федеральные власти задумали создать четыре крупных культурных центра на разных концах страны: во Владивостоке, Кемерове, Севастополе и Калининграде. Местная версия комплекса должна включать филиалы Третьяковской галереи, Большого театра, Российского государственного института сценических искусств, Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии. Губернатор Антон Алиханов надеялся привлечь к обучению студентов из Прибалтики, Польши, Германии и других стран Европы. Сам центр он сравнивал с маяком, который должен демонстрировать сопредельным государствам «величие и многогранность российского искусства».

Завершить стройку во всех четырех городах планировалось до 31 декабря 2023 года. В Калининграде филиалы Центральной музыкальной школы и Государственной академии хореографии уже начали свою работу, Третьяковскую галерею обещают открыть для посетителей в первом квартале будущего года. Филиал Российского государственного института сценических искусств намерен начать работу в 2024 году на арендованных площадках, даже если строительство учебных корпусов на Октябрьском острове не будет завершено. Над зданием Большого театра монтируют 80-метровую «парящую» консоль — на такое решение архитекторов вдохновила выполняющая вращения балерина.





Представители генподрядчика — компании «Стройтрансгаз» — признавали трудности с доставкой стройматериалов. «Основная проблема заключается в логистике, которая напрямую связана с территориальной особенностью региона и влияет на закупку и доставку санкционных грузов», — отмечал руководитель организации Дмитрий Лебедев. В частности, для филиала Большого театра запроектировано в основном технологическое оборудование европейского производства. «Особенно сложна замена на аналоги без ухудшения качества светового и звукового оборудования, так как данный рынок продукции довольно мал. Для решения этой задачи было проведено перепроектирование с учетом требований к качеству будущих пользователей здания», — поясняли в областном правительстве. В сентябре итоговая готовность всех объектов культурного комплекса оценивалась в 86,2%.

Масштабная стройка ещё не завершена, но в Калининградской области уже задумываются о новом туристическом мегапроекте. В ближайшие годы под Янтарным должен вырасти круглогодичный курорт «Русская Балтика» (другое рабочее название — «Белая дюна»): 10 тысяч номеров, 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой, прогноз в миллион туристов в год. По предварительным оценкам, его стоимость составляет 416 млрд рублей.

Текст: Алина Белянина. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград. Эскизы из презентаций проектов, а также предоставлены администрацией Калининграда и правительством Калининградской области