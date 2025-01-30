«Балтику» покинул скандально известный нападающий Гоча Гогричиани. Об этом футбольный клуб сообщил в своих медиа.

«Гоча стал Балтийцем в июле 2022 года. За это время нападающий принял участие в 16 матчах, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Также Гогричиани выступал за вторую команду калининградцев, где провел 10 матчей и забил один гол», — говорится в сообщении клуба.

Гоча Гогричиани стал известен широкой публике после обвинений в избиении своей девушки. Осенью 2022 года корреспондент «Матч ТВ» Сергей Ильёв опубликовал в своём телеграм-канале жалобу Кристины Куддус на насилие со стороны футболиста. По его словам, девушка рассказала ему об этом в телефонном разговоре. «Балтика» сразу приступила к внутренним разбирательствам после сообщений об избиении. Проверку на основе заявлений Куддус тогда начала и полиция. В конце октября девушка забрала своё заявление из правоохранительных органов, «чтобы спасти его карьеру».

В зимнее трансферное окно-2025 в «Балтику» перешёл вратарь из нижегородского «Пари НН» Иван Кукушкин. В декабре калининградский клуб покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе балтийцев к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов. В январе стан балтийцев также пополнился полузащитником из «Нефтехимика» Максимом Петровым, нападающим сборной Сальвадора Брайаном Хилем и защитником «Ростова» Евгением Черновым.

Воспитанник калининградского футбола Владислав Лазарев отправился в аренду в «Чайку». Другой воспитанник «Балтики», защитник Тигран Аванесян перешёл в тульский «Арсенал». «Балтика» также объявила о досрочном окончании аренды полузащитника Ивана Зазвонкина. 25 января калининградский футбольный клуб отдал в аренду в «Сокол» защитника Дмитрия Бегуна, 26-го в «Уфу» также на полгода отправился голкипер Илья Свинов. Полузащитник Никита Глушков пополнил ряды дебютанта Высшей лиги Беларуси «МЛ Витебск».