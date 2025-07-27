«Балтика» отдала в аренду нападающего Абу-Саида Эльдарушева. До конца года он пробудет в белорусском «МЛ Витебск», сообщил клуб в своём телеграм-канале.

Аренда рассчитана до 15 декабря. За «МЛ Витебск» уже играет его бывший одноклубник Никита Глушков, который тоже перешёл в белорусский клуб из «Балтики».

«Абу-Саид пополнил ряды Балтийцев в июле 2024-го, за это время форвард принял участие в 26 матчах, в которых отличился четырьмя результативными передачами и тремя забитыми мячами. Желаем Абу-Саиду успешной аренды!», — говорится в сообщении клуба.

По состоянию на 27 июля калининградцы подписали восьмерых футболистов: защитники Элдар Чивич, Мингиян Бевеев, Александр Филин и Кирилл Обонин, полузащитники Даниил Уткин и Стефан Ковач, нападающие Тентон Йенне, Чинонсо Оффор и Айман Мурид. К этому времени «Балтику» покинули Александр Осипов, Хызыр Аппаев, Никита Глушков, Денис Терентьев, Олег Исаенко, Виталий Лисакович, Евгений Чернов и Жоао Ламейра, а Никиту Бозова и Кирилла Никишина клуб отдал в аренду ярославскому «Шиннику» и волгоградскому «Ротору» соответственно.

По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-лиги калининградцы набрали четыре очка из шести возможных. В матче открытия чемпионата балтийцы сыграли вничью с «Динамо». Во второй игровой день бело-синие разгромили «Спартак». Обе встречи прошли в Москве.

3 августа «Балтика» проведёт первый домашний матч нового сезона Российской премьер-лиги. В Калининград приедет «Оренбург», который заменил дисквалифицированное московское «Торпедо». Стартовый свисток запланирован на 14:45 (0+).