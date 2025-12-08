В УМВД прокомментировали рост числа коррупционных скандалов в регионе

В УМВД прокомментировали рост числа коррупционных скандалов в регионе
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Увеличение числа коррупционных скандалов в Калининградской области в текущем году обусловлено более активным освещением соответствующих нарушений законодательства средствами массовой информации. Такое мнение высказал врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области Максим Проскурнин на брифинге для журналистов в понедельник, 8 декабря.

«Согласно статистике, полномерно идёт работа и борьба с коррупцией является приоритетным направлением. Скорее всего, больше стало просто освещение этих скандалов в СМИ», — сказал Максим Проскурнин.

Наибольший общественный резонанс, как отметили в областной прокуратуре, вызвали дела о растрате в региональном фонде капремонта и присвоении средств бывшим руководством БФУ имени Канта.

«Кроме утверждённых обвинительных заключений, сейчас в суды было направлено свыше 50 уголовных дел, судами было рассмотрено 38 уголовных дел, что на 26% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года», — резюмировала начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции прокуратуры Калининградской области Юлия Шредер.

