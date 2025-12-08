До +10°C и периодические дожди: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни в Калининграде и области продолжится «пасмурное декабрьское потепление с периодическими дождями». Воздух прогреется до +10°C. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В ближайшие дни нас ждёт только продолжение роста температурного фона: „конвейер“ в лице глубоких атлантических циклонов продолжит закачивать к нам разогретые воздушные массы из тропических широт Атлантического океана и севера Африки. Уже к среде впервые с первой половины ноября температура может подняться до отметки +10°C и даже чуть выше, что означает обновление суточных рекордов максимальной температуры для этих чисел. Впрочем, господство тёплой и влажной воздушной массы удержит пелену пасмурного неба, а прохождение атмосферных фронтов не оставит нас без периодических дождей», — говорится в сообщении.

В понедельник днём +5...+7°C, с утра до вечера — пасмурно, днём пройдут слабые/умеренные дожди. Ветер утром — южный/юго-восточный, днём и вечером переменный на юго-западный: в Калининграде и области утром — умеренный (3-7 м/с), днём и вечером — умеренный/свежий (4-9 м/с), в порывах до 10-12 м/с. На побережье ветер утром и вечером — умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 10-13 м/с, днём — умеренный/сильный (5-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с.

Во вторник ночью +5...+7°C, пасмурно и временами ожидаются умеренные и сильные дожди. Днём +7...+9°C, облачно с небольшими прояснениями и возможны периодические дожди (в особенности утром и в первой половине дня). Ветер юго-западный, умеренный (3-7 м/с), на побережье — порывистый.

В среду ночью +5...+8°C, пасмурно, со второй половины ночи ожидается дождь. Днём +9...+11°C, преимущественно облачно, дымка, утром и в первой половине дня ожидается обложной дождь, во второй половине дня и вечером не исключены локальные кратковременные дожди. Ветер преимущественно юго-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

Во второй половине недели атмосферная циркуляция продолжит удерживать аномальное тепло в Европе: по предварительным прогнозам, температурный фон региона вплоть до пятницы составит +4...+9°C. «Со второй половины грядущей недели можно отметить оптимистичный сценарий преобладания сухой погоды с шансом увидеть долгожданные прояснения ввиду наличия высокого давления (антициклонов) на востоке Европы», — отметили в паблике, добавив, что прогнозирование облачности требует уточнения в последующие дни.