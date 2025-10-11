«Локомотив» обыграл «Тулицу» в первом домашнем матче нового сезона

Фото: телеграм-канал ВК «Локомотив»
Калининградский «Локомотив» обыграл «Тулицу» в первом домашнем матче нового сезона Суперлиги. Игра прошла во дворце спорта «Янтарный» 11 октября.

Железнодорожницы взяли три партии подряд. Первая завершилась со счётом 25:16. Вторая вышла самой продолжительной — 25:19. В третьем сете калининградки довели матч до победы: 25:15.

По итогам двух туров волейболистки Андрея Воронкова набрали шесть очков и расположились на первом месте в таблице чемпионата России. Следующий матч железнодорожницы проведут в Красноярске, где «Локомотив» встретится с «Енисеем».

