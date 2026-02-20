В Правдинске инспектор ДПС получил срок и лишился звания из-за взятки в 30 тысяч

Фото пресс-службы областного суда
В Правдинске к лишению свободы осужден инспектор ДПС за получение взятки от пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что ночью 18 декабря 2021 года З. в служебном автомобиле получил от местного жителя взятку в размере 30 000 рублей за непривлечение его к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В судебном заседании З. вину не признал, показал, что никакие денежные средства он не брал.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, в значительном размере.

Приговором Правдинского районного суда З. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 150 000 рублей. Кроме того, подсудимого лишили звания «лейтенант полиции» и запретили ему занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

