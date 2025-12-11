«Локомотив» завершил первую половину чемпионата победой на выезде

«Локомотив» завершил первую половину женской волейбольной Суперлиги победой на выезде. В 13-м туре калининградки обыграли «Динамо-Краснодар» со счётом 3:0.

Все партии прошли в равной борьбе, однако преимущество было на стороне железнодорожниц. Первый сет они выиграли со счётом 22:25, второй и третий — 23:25. Победа в Краснодаре позволила подопечным Андрея Воронкова набрать 24 очка и расположиться на четвертой строчке таблицы Суперлиги после половины регулярного чемпионата.

14 декабря «Локомотив» начнёт второй круг турнира. В Калининграде железнодорожницы сыграют с «Минчанкой». Матч запланирован на 18:00 (0+).

