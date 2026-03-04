Матвиенко: в Калининградской области по многим показателям есть движение вперед

Калининградская область активно развивается, практически по всем показателям есть движение вперед. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко, передает пресс-служба регионального правительства.

По словам Матвиенко, проведение Дней Калининградской области в Совете Федерации дает возможность презентовать регион, рассказать о его достижениях, обозначить проблемные вопросы: «Калининградская область — особый регион, и к нему должно быть особое, эксклюзивное отношение всех федеральных органов власти по поддержке социально-экономического развития, обеспечению комфортной жизни граждан. Знаю, что и губернатор, и правительство, и Законодательное Собрание очень многое сделали за последние годы. Область активно развивается, практически по всем показателям есть хорошее движение вперёд».

Глава верхней палаты парламента напомнила о подготовке постановления Совета Федерации по итогам Дней субъекта, в котором будут отражены необходимые региону меры поддержки для реализации проектов. Матвиенко отметила, что предыдущий подобный документ, принятый по итогам Дней региона в 2018 году, практически исполнен.