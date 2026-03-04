Матвиенко: в Калининградской области по многим показателям есть движение вперед

Фото: пресс-служба правительства
Калининградская область активно развивается, практически по всем показателям есть движение вперед. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко, передает пресс-служба регионального правительства.

По словам Матвиенко, проведение Дней Калининградской области в Совете Федерации дает возможность презентовать регион, рассказать о его достижениях, обозначить проблемные вопросы: «Калининградская область — особый регион, и к нему должно быть особое, эксклюзивное отношение всех федеральных органов власти по поддержке социально-экономического развития, обеспечению комфортной жизни граждан. Знаю, что и губернатор, и правительство, и Законодательное Собрание очень многое сделали за последние годы. Область активно развивается, практически по всем показателям есть хорошее движение вперёд».

Глава верхней палаты парламента напомнила о подготовке постановления Совета Федерации по итогам Дней субъекта, в котором будут отражены необходимые региону меры поддержки для реализации проектов. Матвиенко отметила, что предыдущий подобный документ, принятый по итогам Дней региона в 2018 году, практически исполнен.


