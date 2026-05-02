«Балтика» дома проиграла «Рубину»

Фото: официальная страница ФК «Балтика» «ВКонтакте»
Калининградский футбольный клуб «Балтика» потерпел поражение в домашнем матче с «Рубином» в рамках 28-го тура Премьер-лиги. Игра состоялась в субботу, 2 мая, и завершилась со счётом 0:1. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

На 30-й минуте нападающий «Рубина» Даку забил единственный гол в матче точным ударом головой под перекладину. Во втором тайме, на 76 минуте, полузащитник «Балтики» Элдар Чивич получил красную карточку за срыв атаки один на один с вратарём.

Сейчас «Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице. Следующий матч калининградцы проведут на выезде с московским «Локомотивом», который занимает третью строчку и опережает балтийцев на четыре очка. Игра состоится на «РЖД Арене». Начало запланировано на 18:30 (0+).


