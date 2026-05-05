КЖД: поезд из Москвы 5 мая задерживается из-за ремонта в Литве

Все новости по теме: КЖД
КЖД: поезд из Москвы 5 мая задерживается из-за ремонта в Литве

Поезд № 147 сообщением Москва — Калининград прибудет на Южный вокзал 5 мая с опозданием, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги. Причина — проведение ремонтно-путевых работ на Литовской железной дороге.

«На станцию Чернышевское Калининградской железной дороги поезд прибыл с опозданием 2 часа 32 минуты. Ориентировочно на Южный вокзал Калининграда поезд прибудет с опозданием на 2 часа. Остальные поезда Калининградского направления курсируют согласно расписанию», — говорится в сообщении.

Отметим, что поезд должен был прибыть по расписанию в 10.44 по калининградскому времени.

Напомним, 3 мая ночью на станции Еся Литовской железной дороги в результате схода подвижного состава была повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение всех поездов на участке было остановлено на несколько часов, возобновлено после обеда.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter