В Калининграде на острове Канта пройдет благотворительный ночной «забег в лето»

В Калининграде у Кафедрального собора 31 мая пройдет ночной благотворительный забег (18+). Все собранные средства будут направлены на оснащение первого детского хосписа в области. Об этом сообщил благотворительный центр «Верю в чудо».

В программе — две дистанции, чтобы «каждый смог стать частью этого доброго движения»:

5,5 км — для тех, кто готов к бегу и имеет медицинский допуск;

1,3 км — пешая дистанция, доступная каждому.

Стартовые номера выдадут в 21:00. Официальное открытие запланировано на 23:25, а музыкальная разминка — на 23:40. Сам забег начнется в 23:45.

«Вас будет ждать зажигательная музыка, люди в ярких костюмах и сотни огоньков, которые превратят город в море доброго света», — добавили в благотворительном центре.

Необходима регистрация по ссылке.