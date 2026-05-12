В Калининграде на острове Канта пройдет благотворительный ночной «забег в лето»

Все новости по теме: Благотворительность

В Калининграде у Кафедрального собора 31 мая пройдет ночной благотворительный забег (18+). Все собранные средства будут направлены на оснащение первого детского хосписа в области. Об этом сообщил благотворительный центр «Верю в чудо».

В программе — две дистанции, чтобы «каждый смог стать частью этого доброго движения»:

  • 5,5 км — для тех, кто готов к бегу и имеет медицинский допуск;

  • 1,3 км — пешая дистанция, доступная каждому.

Стартовые номера выдадут в 21:00. Официальное открытие запланировано на 23:25, а музыкальная разминка — на 23:40. Сам забег начнется в 23:45.

«Вас будет ждать зажигательная музыка, люди в ярких костюмах и сотни огоньков, которые превратят город в море доброго света», — добавили в благотворительном центре.

Необходима регистрация по ссылке.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter