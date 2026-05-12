Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Калининградской области

В ближайшие дни жителей региона ждут дожди с потеплением начиная с четверга. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«До конца этой недели нашу погоду будет определять высотная барическая ложбина и связанные с ней в приземном слое циклоны над западной и северной Европой. Воздушная масса будет неустойчивой, поэтому начиная с завтрашнего дня осадки станут локальными и кратковременными, с четверга возможны и грозы по области», — говорится в сообщении.

Температурный фон в среду ещё будет низким: днём по области +10...+13°С. А вот далее благодаря выходу гребня антициклона к востоку от нас поступят более прогретые воздушные массы и уже в четверг потеплеет до +14...+17°С по области, в пятницу до +18...+20°С (в континентальной части региона возможно до +20...+22°С). В общем, погода будет умеренной или умеренно-прохладной с периодическими дождями/ливнями, что скорее всего продлится вплоть до выходных.

Осадков ожидается на 10-30% больше нормы. До 20-30 мм может выпасть к субботе, так что «острый дефицит почвенной влаги в ближайшее время нам уже не грозит», отметили в паблике.