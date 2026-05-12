Для строительства набережной между Светлогорском и Пионерским ищут подрядчика

«Балтберегозащита» ищет подрядчика для строительства набережной от Светлогорска до Пионерского. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Работы оценили в 12 231 897 454 руб. Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 27 мая, итоги подведут 29 мая. Работы необходимо закончить не позднее 10 декабря 2030 года.

Согласно техзаданию, протяжённость набережной составит 2305 метров. Проект разделён на три этапа строительства: первый участок протянется на 673 метра, второй — на 559 метров, третий — более чем на километр. Ширина набережной составит от 17,2 до 27,3 м. На ней предусмотрят пешеходную и велосипедную дорожки, технологический проезд, а также зоны озеленения.

Кроме того, проект включает строительство четырёх пандусов, десяти лестничных спусков и двух слипов для подъёма и спуска судов на воду. Планируется устройство волногасящей железобетонной конструкции высотой 5,7 метра и шириной 7 метров и противооползневых сооружений общей площадью более 24 тыс. кв. м.

Срок эксплуатации объекта должен составить не менее 50 лет. Работы будут выполнять поэтапно в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу в 2023 году.

Планы продлить светлогорский променад до Пионерского впервые озвучили в 2018 году. Изначально власти рассчитывали сделать это до 2025 года. В 2023 году работы оценивали в 11,1 млрд рублей. Проект строительства набережной от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу в июле 2023 года. Контракт на разработку проекта променада от Светлогорска до Пионерского был заключён в конце 2021 года. Стоимость работ составила 64,5 млн рублей.