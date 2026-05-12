В Калининграде демонтировали опоры контактной сети трамвая на проспекте Победы (фото)

Фото предоставлено очевидцем
В Калининграде на проспекте Победы демонтировали опоры трамвайной контактной сети. Очевидцы сообщают, что нанятый горадминистрацией подрядчик работал в выходные и праздничные дни.

«Ребята работали быстро — 15-20 минут на одну опору», — сообщил очевидец.

Отметим, что в конце апреля горвласти выделили на демонтаж опор 585 тысяч рублей. Изначально в проекте контракта было прописано, что город готов выделить 14 тысяч рублей на снос одной опоры, однако победитель торгов согласился снизить эту стоимость до 11 800 рублей.

В мэрии «Новому Калининграду» подтвердили, что первоначальная сумма контракта остается той же (585 тысяч рублей), однако выигравший торги предприниматель (им стал Руслан Яковенко) возьмет на себя обязательство снести большее число столбов.

Отметим, что 11 мая в сообществе «Калининградский трамвай» написали, что на отрезке проспекта Победы от улицы Пушкина до улицы Кутузова всего было 47 опор.

«Видимо, даже память о трамвайной линии очень мешает кому-то», — сообщили представители паблика.



