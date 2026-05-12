Калининградка отдала 7 млн руб. мошенникам под предлогом заработка на криптовалюте

50-летняя калининградка отдала мошенникам почти 7 млн рублей, поверив в заработок на криптовалюте. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По словам женщины, неизвестные предложили ей дополнительный заработок на бирже, специализирующейся на операциях с криптовалютой. Доверившись злоумышленникам, потерпевшая в течение пяти месяцев переводила денежные средства через мобильное приложение банка. В общей сложности она перечислила почти 7 млн рублей, большая часть из которых была оформлена в кредит. Поняв, что вывести вложенные и «заработанные» денежные средства невозможно, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

