В лесах Калининградской области установили феромонные ловушки для насекомых-вредителей

Фото: пресс-служба регионального управления Россельхознадзора
В Калининградской области в рамках мониторинга карантинного фитосанитарного состояния лесных массивов установили около 300 феромонных ловушек. Они позволяют своевременно выявлять очаги распространения вредителей леса. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Феромонные ловушки — это способ обнаружения очагов карантинных вредителей сельскохозяйственных и лесных культур даже при низкой численности популяции. Их использование позволяет в короткие сроки и на больших территориях эффективно выявлять очаги заражения карантинными и некарантинными видами насекомых-вредителей, предотвращать их распространение и успешно бороться с ними.

«Инспекторы обследуют лесные массивы в Гвардейском, Краснознаменском, Правдинском, Славском, Светлогорском, Зеленоградском и Полесском муниципальных округах. Общая площадь территорий превышает 100 тысяч га, — рассказали в пресс-службе. — С целью выявления вредителей леса специалисты Россельхознадзора использовали 282 феромонные ловушки. Образцы передаются в Калининградский филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“ для проведения необходимых исследований».

