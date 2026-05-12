Главного тренера «Балтики» Талалаева наградили «Серебряной ланью»

Все новости по теме: Балтика

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев получил премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года. Награждение прошло на пресс-конференции в ТАСС, сообщили в агентстве.

«Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить семью, которая присутствует здесь, клуб „Балтика“. Это не личный успех, а общий — футболисты, тренерский штаб, руководители. Самое главное — болельщики», — сказал Талалаев.

«Номинация „Лучший тренер“ всегда нестандартна, возникают дискуссии, дебаты. 302 журналиста отдали свои голоса в этом году, большинство голосов были отданы за Андрея. Не вызывающая сомнения победа, он совершил рывок, изумивший всю спортивную общественность, сумел в напряжённый период оставаться интересным для СМИ и доступным для журналистов, авторитетным человеком для своей аудитории и поклонников», — рассказал президент Федерации спортивных журналистов России Дмитрий Тугарин.

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, двукратный обладатель «Серебряной лани, выделил роль Талалаева в успехах «Балтики». «Андрей Викторович прошёл большой путь в футболе. Был футболистом в нашем советском „Торпедо“, поиграл за рубежом. Работал в детском футболе, был главным тренером других команд, — сказал Лихачев. — Его „Балтика“ — глоток свежего воздуха в Российской премьер-лиге. Я приезжаю в другие регионы, спрашивают, что я могу сказать про „Балтику“. Спрашивают, в чём успех и феномен. Я говорю, что роль тренера в этом случае переоценить невозможно».

Талалаеву 53 года, он возглавляет «Балтику» с 2024 года. В прошлом сезоне команда вышла в Российскую премьер-лигу, в этом сезоне калининградцы идут пятыми в таблице высшего дивизиона чемпионата России. Талалаев ранее был главным тренером в подмосковных «Химках», московском «Торпедо», грозненском «Ахмате», самарских «Крыльях Советов», армянском «Пюнике», «Тамбове», нижегородской «Волге», московском «Росиче». Работал в «Кубани», «Ростове», сборных России до 15, 19 и 20 лет.

Ежегодная премия «Серебряная лань» учреждена Федерацией спортивных журналистов России более двадцати лет назад. Призы от имени спортивной прессы страны вручают десятке сильнейших российских спортсменов и лучшему тренеру по итогам минувшего года. Победителей выбирают представители СМИ посредством голосования.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter