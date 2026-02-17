Одеваться стоит теплее: погода в Калининградской области 17 февраля

Днём во вторник 17 февраля в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит −8°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер восточный, слабый, атмосферное давление — 753 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём −6°С, ночью −14°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на востоке области днём −11°С, ночью −20°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник ожидается пасмурная погода. Температура утром −14°С, днём и вечером −8°С. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., влажность 80%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», регион окажется на периферии отходящего к востоку антициклона и ослабевающего циклона, приближающегося со стороны Северного моря. «В первой половине суток мороз будет сильным, во второй — умеренным, с облачностью и небольшими осадками. Из-за порывистого ветра ощущаемая температура будет значительно ниже фактической — одеваться стоит теплее», — предупреждают синоптики-любители. Днём в Калининграде и области ожидается до −7...-10°C, утром и в первой половине дня — переменная облачность/облачно с прояснениями, без осадков. Во второй половине дня — облачно с прояснениями/облачно, возможен небольшой снег, поземка. Ветер переменный с восточного на юго-восточный: в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-8 м/с), в порывах до 9-12 м/с, у побережья — умеренный/свежий (3-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с (над акваторией заливов, а также на Куршской и Балтийской косе местами в порывах до 15-16 м/с). Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. На дорогах снежный накат, гололедица. Вдоль побережья Балтийского моря от Балтийской до Куршской косы продолжается образование припая местами шириной до 50 м с наличием трещин и разводий, покрытый слоем рыхлого снега. Выход на лёд опасен для жизни.