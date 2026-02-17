Предстоятель РПЦ: неконтролируемая миграция несет России угрозу «народозамещения»

России следует помнить об угрозе «народозамещения», которую несет неконтролируемая миграция. Об этом заявил во вторник, 17 февраля, на заседании Высшего церковного совета Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет «Интерфакс».

«Государство — это не чемодан, который можно наполнять любым багажом. Нельзя заменять один народ другим, исходя из стремления найти более выгодную рабочую силу. Люди, принадлежащие другой религии, которые приезжают в Россию как беженцы или просто на заработки, в силу своей неустроенности, иногда малограмотности часто рассматриваются как низкооплачиваемая рабочая сила, и возникает соблазн максимально ее использовать, с тем чтобы иметь большую прибыль», — сказал патриарх, выразив уверенность, что «разумные и ответственные представители российских мусульман понимают, что подобные процессы опасны для них не менее, чем для православных».

«Поэтому сегодня перед нами стоит задача не только сохранить межрелигиозное согласие, но и укрепить его перед лицом общих опасностей. Это не означает смешение вероучений, размывание догматических различий — об этом не может идти и речи. Но в пространстве гражданской жизни, в пространстве служения государству и обществу мы обязаны выступать единой силой, однозначно отвергая тех, кто хочет сеять рознь и восстанавливать людей друг против друга», — подчеркнул предстоятель РПЦ.

