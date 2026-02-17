Экс-глава облминздрава Кравченко возглавил институт ИИ в здравоохранении

Бывший министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко назначен генеральным директором АНО «Московский институт искусственного интеллекта в здравоохранении». Это выяснил портал «Руград», соответствующая информация также размещена в базе данных контрагентов.

Согласно открытой информации, АНО «Московский институт искусственного интеллекта в здравоохранении» зарегистрировано 12 февраля 2026 года в Москве по адресу: пр-т Вернадского, 96. Его учредителем является Департамент здравоохранения правительства Москвы.

Напомним, Александр Кравченко возглавил калининградский минздрав в марте 2017 года. Он пришёл на смену Людмиле Сиглаевой, которая покинула пост со словами: «Просто есть недоработки, которые я не смогла проконтролировать». 14 мая 2024 года стало известно, что Кравченко подал в отставку «по собственному желанию». Он стал одним из первых министров облправительства, кто ушел с поста после назначения экс-губернатора Антона Алиханова министром промышленности и торговли Правительства РФ.

Зарплаты у врачей на третьем месте: чем запомнился экс-министр Кравченко

По данным «Руграда», в октябре 2025 года Кравченко был доцентом кафедры информационных систем и технологий в здравоохранении Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы. На научной конференции он выступил с докладом «Спорные технологии: применение искусственного интеллекта в медицине».