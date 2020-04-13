Главное о коронавирусе в понедельник, 13 апреля

Главное о коронавирусе в понедельник, 13 апреля
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Число инфицированных коронавирусом в регионе растет ежедневно на протяжении недели. В понедельник стало на 4 случая больше, накануне это было 5 случаев; всего их в регионе теперь 74 (умер по-прежнему официально один человек). Один из тех, у кого выявили COVID-19, недавно вернулся из Белоруссии, власти которой до сих пор никаких ограничений в республике не ввели. Александр Лукашенко выступил с заявлением в адрес российских СМИ, которые, по его словам, «дают гадкую информацию» о происходящем в его стране..

В России в целом за сутки заболевших стало больше на 2 тыс. 558 человек, умерли за сутки 18 (всего — 148). Ситуация ухудшается в геометрической прогрессии, о том, что все еще впереди, говорит и президент Владимир Путин. Сейчас по темпам заболеваемости страна на 8 месте в мире. Мир вот-вот достигнет порога в два миллиона заболевших — для того, чтобы инфицировался первый миллион человек, вирусу понадобилось 4 месяца, а второго ему удастся достичь менее чем за две недели.

За минувшие выходные в регионе за нарушение режима самоизоляции к ответственности привлекли 125 человек. В Зеленоградске остановили двоих гуляющих подростков: штрафы выписали родителям.Полиция штрафовала калининградцев, жаривших шашлых и качавшихся на качелях. За нарушения режима наказаны 30 нетрезвых водителей (в дополнение к традиционному для таких случаев лишению прав и штрафу). Между тем, за последнюю неделю самоизоляции в регионе удвоилось количество ДТП.

Калининградская область получит 75 миллионов рублей на доплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Ранее президент Владимир Путин предложил следующий уровень допат: врачам — 80 тыс. рублей в месяц, среднему медперсоналу — 50 тыс., младшему — 25 тысяч. Врачи скорой помощи должны будут получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тысяч.

Областные власти пока не смогли выпустить документ, регламентирующий форму справки с места работы для тех, кто нарушает режим самоизоляции по уважительной причине. Ранее выход этого постановления (или указа) губернатор Антон Алиханов анонсировал на понедельник.

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