ФАС выдала предупреждения аэропортам Калининграда, Сочи и Екатеринбурга

ФАС выдала предупреждения аэропортам Калининграда, Сочи и Екатеринбурга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения главным операторам аэропортов Храброво, Сочи и Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Аэропорты взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. При этом расходы на регистрацию пассажиров включены в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров, тарифы регулируются государством.

«Действия операторов аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы общего доступа, установленного операторами самостоятельно, содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора. Соответствующую позицию поддерживает Минтранс России», — говорится в сообщении ведомства. 

В случае неисполнения предупреждений ФАС возбудит антимонопольное дело.

